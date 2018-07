Burgum 'trots' op nieuwe doorgaande 'grutte dyk'

Middenstandsvereniging HIMBO was wel kritisch over de herinrichting, want minder verkeer betekent al snel ook minder klandizie. Volgens Bruining van Plaatselijk Belang heeft Burgum echter een ijzersterke troef in handen in de vorm van gratis parkeren. "Er zijn een aantal die uit Leeuwarden of Drachten hierheen komen om te winkelen. Als we nu ook zorgen voor wat activiteiten, dan komt dat helemaal goed."

Meer dorpen

Burgum is een van de dorpen waar de doorgaande weg opnieuw is ingericht sinds de afronding van de Centrale As. In Hurdegaryp wordt nog volop gewerkt aan het opleuken en herinrichten van de doorgaande Stationsweg. Daar is na de zomervakantie de officiële opening. Ook in Veenwouden wordt de doorgaande weg aangepakt.