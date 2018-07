Minder water gebruiken? Met deze vijf tips kom je een heel eind

3. Gebruik droogshampoo

Misschien niet bij iedereen bekend, maar zeer populair op campings en festivalterreinen: droogshampoo. Geen fles met vloeibaar goud dat in het haar wordt gesmeerd om daarna met water weer uit te spoelen, maar een bus met poeder dat in het haar gestrooid of gespoten wordt, om het daarna uit te borstelen. De droge shampoo moet vooral op de wortels van het haar worden aangebracht, dichterbij de hoofdhuid. Het poeder neemt binnen een paar minuten het vet op dat zich langzaamaan vormt in het haar, en dat vet kan daarna met een kam of een borstel uit het haar worden geborsteld. Een fijne bonus van het droogdouchen: deze shampoos worden ook snel gebruikt als stylingsproduct.