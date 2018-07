Súdwest-Fryslân wil rookvrij worden

Wethouder Mark de Man ondertekent komende dinsdag in Makkum de officiële overeenkomst. Dat dat in Makkum gebeurt, is geen toeval. Het is de geboorteplaats van Lenze Meinsma die van 1953 tot 1978 directeur is geweest van KWF Kankerbestrijding. Hij voerde in die tijd ook al actie om mensen van het roken af te krijgen.

De ondertekening is tegelijk met de opening van het Timmerdorp in Makkum. Ook dat is niet toevallig, want de Timmerdorpen in Súdwest-Fryslân zijn de eerste rookvrije dorpen in de gemeente. Ouders van kinderen die naar zo'n dorp in IJlst, Sneek, Heeg, Makkum, Witmarsum of Molkwerum gaan, mogen daar niet roken als ze de kinderen brengen of ophalen.