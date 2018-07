Fryslân verdient netto aan het Rijk, maar niet genoeg

Ondanks het voordeel is de FNP niet tevreden. De partij vindt dat er hier te weinig wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderwijs. Dat laatste is logisch, zo zegt de onderzoeker van het COELO, omdat hier geen universiteit is. Het gevolg is, zo zegt Sybren Posthumus van de FNP, dat er een braindrain is. Jonge mensen vertrekken uit de provincie om bijvoorbeeld in de Randstad goedbetaald werk te vinden.

Te weinig investeringen

Posthumus vindt dat met dit onderzoek duidelijk is geworden dat het Rijk veel te weinig investeert in Fryslân. Vooral op het gebied van infrastructuur en de economie. De werkloosheid is hier daarom ook hoger, zo concludeert de FNP. Spreiding in de investeringen van het Rijk kan ertoe leiden dat de Randstad minder druk wordt en ook dat de regio's het financieel beter krijgen. De FNP wil de uitkomsten gebruiken voor de verkiezingscampagne van Provinciale Staten volgend jaar.