Vrouwenvoetbal voor twee jaar zeker bij SC Heerenveen

Voor de vrouwen is de overeenkomst van groot belang. Ze kunnen zo gebruikmaken van de faciliteiten van SC Heerenveen. Het gaat dan om kennis en expertise op het gebied van contracten en licenties. Ook mag het vrouwenteam twee wedstrijden spelen in het Abe Lenstra Stadion. Voorzitter Froukje Hofma wil dat dat in de toekomst vaker gebeurt.

Goed begin

Voor Froukje Hofma van de vrouwen is de ondertekening van de nieuwe overeenkomst een goed begin voor verdere samenwerking in de toekomst. Momenteel gaat hyet goed met het vrouwenteam. Er zijn ongeveer zestig speelsters voor de selectie en twee fulltime trainers.

Bestuurslid Irene de Goude van de stichting ziet het ook als een goede ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in het algemeen. "Die connectie met de topsport is gewoon nodig voor een goed klimaat. De meiden zien dat ook en weten dan dat de sport serieus genomen wordt." Er ligt nu volgens De Goude een goede basis voor het vrouwenvoetbal in Noord-Nederland.

KNVB

Om dat verder te ontwikkelen komt er ook steun van voetbalbond KNVB. Financieel gaat het langzamerhand wat beter met de vrouwen. Door het succes van het Nederlandse vrouwenelftal komt er ook weer meer interesse van sponsoren.

Nu het contract is getekend,, komen er ook harde doelstellingen. Irene de Goude is daarin duidelijk: ''strijden om de titel''.