Filip Bednarek nieuwe keeper van SC Heerenveen

De 25-jarige keeper komt transfervrij over van De Graafschap, waar zijn contract deze zomer afliep. Eerder volgde hij de jeugdopleiding van FC Twente en kwam hij in 2015 naar FC Utrecht. Een jaar later maakte hij de overstap naar Doetinchem, waar hij uitgroeide tot eerste doelman.

Technisch manager Gerry Hamstra: ''Met Filip halen we een absolute winnaar in huis. Hij past bij onze speelstijl en is door zijn jaren bij FC Twente, FC Utrecht en De Graafschap bekend met het Nederlandse voetbal. De laatste twee seizoenen heeft Filip bovendien veel wedstrijden gespeeld en de nodige ervaring opgedaan."