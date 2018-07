Zuivelbedrijf Royal A-ware maakt 18 miljoen euro winst

Voor 2018 spreekt Royal A-ware geen verwachtingen uit, omdat er volop beweging is op de zuivel- en kaasmarkt. Het bedrijf zet dit jaar wel in op verdere ontwikkeling, met de bouw van een mozzarellafabriek in Heerenveen.

Royal A-ware is gespecialiseerd in het produceren, versnijden en verpakken van kaas, zuivel en room. Er werken in totaal 2450 mensen bij het bedrijf.