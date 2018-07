Gemeente Waadhoeke haalt beeld van ui uit Deinum

Het beeld was in opdracht van een omwonende illegaal weggehaald en was daarna weer teruggeplaatst, maar dat is volgens de gemeente niet goed gedaan. Die heeft het daarom nu voorlopig weggehaald. De locatie van het kunstwerk zorgt al een tijd voor onrust en discussie in het dorp. De gemeente gaat nu eerst met de betrokkenen in gesprek.

Toren van Deinum

Het kunstwerk verwijst naar de ui op de toren van Deinum. Het werd geplaatst bij het 100-jarig bestaan van dorpsbelang De Eendracht van Deinum.