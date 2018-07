Belangrijk onderdeel voor replica Willem Barentsz: het schip heeft zijn roer gekregen

Het roer is een belangrijk onderdeel van het schip. Het was allemaal spannend of het zou passen. Dat was wel even stress voor de bouwmeester Gerald de Weerdt. Toen het achter de steven werd gehangen, bleek dat het roer krom was getrokken richting bakboord. Daartegenover bleek dat de achtersteven de andere kant op was gebogen. Er zaten dus enkele centimeters verschil tussen. Dat werd uiteindelijk toch bij elkaar gebracht en het roer past nu goed. Het heeft een gewicht van een halve ton en is vijftien centimeter breed en vijf meter hoog.