Hylke van der Veen nieuwe commercieel directeur SC Heerenveen

De afgelopen zes jaar was Hylke van der Veen algemeen directeur bij AB Vakwerk. Luuc Eisenga van SC Heerenveen is blij met de komst van de nieuwe commercieel directeur. ''Over twee weken neemt Hylke de taken over. We hebben in hem een ervaren directeur gevonden die de door de club geformuleerde visie duidelijk, krachtig en verbindend uit kan dragen. Het is belangrijk om verbonden te zijn met onze trouwe sponsoren en potentiële partijen.''

Sinds februari nam Joost Weijters de taken van commercieel manager waar. ''Joost heeft goed werk verricht, waarvoor we hem erkentelijk zijn'', aldus Eisenga.