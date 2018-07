Vervoersbedrijf Arriva krijgt 'Fear yn 'e broek' voor het gebruik van Fries

Volgens de Raad verdient Arriva de prijs omdat er op en in de bussen veel Friese teksten te vinden zijn, en omdat de plaatsnamen in de treinen en op de stations in het Fries worden omgeroepen. Daarnaast vindt de Raad dat de medewerkers van Arriva het Fries goed onder de knie hebben. Hierdoor ligt de drempel voor reizigers om het Fries te gebruiken laag.

Arriva is volgens de Ried fan de Fryske Beweging een goed voorbeeld van hoe de zichtbaarheid van het Fries in het dagelijks leven bevorderd kan worden.

De 'Fear yn 'e broek' wordt uitgereikt aan personen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de Friese taal. De prijs ging eerder al naar onder andere het kinderopenluchtspel in Easterwierrum, naar Aaipop, naar Commissaris van de Koning Arno Brok en naar een bakkerij in Stiens.