Werkgroep moet nieuw plan maken voor park bij gemeentehuis Franeker

De gemeente Waadhoeke roept zijn inwoners op mee te doen in een werkgroep die een nieuw plan zal maken voor het park bij het gemeentehuis in Franeker. Op het bestaande ontwerp is flink wat kritiek gekomen. Veel mensen maken zich zorgen over het kappen van bomen bij het Dreeslaantje. Ze zeggen dat dit deel een stuk Franeker geschiedenis is en willen de bosachtige sfeer behouden.

De toekomstige werkgroep zal zich onder meer buigen over de begroeiing bij het Dreeslaantje. In de werkgroep komen twaalf mensen die met elkaar een volledig nieuw plan zullen maken voor het park bij het gemeentehuis. Zij krijgen begeleiding van landschapsarchitect Els van der Laan. Mensen die willen meedoen in de werkgroep, kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden.