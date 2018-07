Provinciale miljoenen voor cultureel beleid na 2018

De provincie en de gemeente Leeuwarden hebben de afgelopen maanden overleg gehad over de plannen. Ook de inwoners van Fryslân worden opgeroepen om mee te denken over de cultuur in de jaren na Culturele Hoofdstad. De gemeenteraad van Leeuwarden besluit later dit jaar over de bijdrage van de gemeente.

Na 2019 komt de provincie met een voorstel voor de meerjarige financiering van Agenda2028.