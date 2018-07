PvdA is niet bang voor de toekomst van de binnenstad van Leeuwarden

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden is niet bang dat de toekomst van de binnenstad er minder rooskleurig uitziet door de ontwikkelingen bij het WTC terrein. Er moet echter wel goed op gelet worden dat de beide gebieden elkaar aanvullen. Dat zegt fractielid Hein de Haan die het project in zijn portefeuille heeft.