Zweten in de hitte van de kassen in Bitgum

In de kassen van Gardener's Pride wordt hard gewerkt om de tomaten van de planten te plukken. Dat vergt deze dagen extra energie. Dat komt omdat de temperatuur in de kassen zo'n twee graden hoger ligt als buiten. Quirina is vakantiewerker in de kas. Ze vindt het wel warm. Met name na twaalf uur 's middags als de zon hoog aan de hemel staat, zweet ze behoorlijk.