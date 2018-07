Met een ezel onderweg door Fryslân

Hij doet een beroep op de gastvrijheid van de mensen bij wie hij langskomt voor een slaapplaats en wat te eten. Al deze ervaringen gebruikt hij voor zijn nieuwe theatervoorstelling.

Stadhuis

Zo heeft hij deze week in Sneek geslapen bij zorginstelling Philadelpia. In een tent in het gras mag Lodewijk buiten bij hem. Hij is donderdagmiddag te gast bij burgemeester Ferd Crone op het stadhuis; ook ezel Lodewijk mag mee naar binnen.