Al 1500 mensen zwemmen mee met Maarten van der Weijden

Ruim 1500 mensen hebben zich tot dusver aangemeld om in augustus mee te doen aan de Elfstedenzwemtocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Zo'n vijftig van hen zwemmen in alle steden; de rest doet op 18, 19 of 20 augustus mee in een van de elf steden van Fryslân.