Gemeente Heerenveen wil illegale afvaldump aanpakken

"Dumpen van afval is één van de grote ergernissen van mensen'', zegt wethouder Jaap van Veen. "Naast de overlast zoals stank, geeft het ook een onveilig gevoel bij inwoners van de wijk. Het is nu tijd om de oorzaak aan te pakken en het dumpen tegen te gaan." Het dumpen van afval is ook slecht voor het milieu. Het kan in de bodem terechtkomen of dieren kunnen het opeten. Bovendien wordt zwerfafval niet gescheiden en is het daardoor niet geschikt voor recycling.