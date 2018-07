Koning Willem-Alexander bij première De Stormruiter

In januari gaven de koning en de koningin het officiële startschot voor Culturele Hoofdstad. De Stormruiters is een voorstelling over de strijd van de mens tegen het water. Het script is gebaseerd op de negentiende eeuwse roman 'Der Schimmelreiter' van Theodor Storm.

Prinses Beatrix is een groot liefhebber van het Friese paard, en ze is dan ook al meerdere keren bij de jaarlijkse keuring van de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek geweest.

Friese paarden

Er doen honderd Friese paarden mee. De samenstelling en regie is in handen van Jos Thie.