Positief gevolg van de droge en warme periode: minder tekenbeten

Het aantal meldingen over tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. Volgens het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen Universiteit zijn er in de afgelopen weken zo'n twee derde minder meldingen binnengekomen als in dezelfde periode in de afgelopen jaren. De afname heeft mogelijk te maken met het warme en droge weer. Dan zijn de teken minder actief.

Toch is het volgens het RIVM nog steeds verstandig om alert te zijn op tekenbeten na een bezoek aan een bos of natuurgebied. In juni en juli zijn er volgens het RIVM een half miljoen tekenbeten in Nederland.