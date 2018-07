Piet Paulusma: volgende week komt de temperatuur boven de 30 graden

Maandag blijft het in Nederland eerst nog onder de 30 graden, maar is het wel zeer warm. Volgende week dinsdag gaan de temperaturen in het midden, oosten en zuiden van het land al naar de 30 en 31 graden toe. Woensdag is dan de eerste dag dat het ook in Fryslân boven de tropische temperatuur van 30 graden kan komen. Dit komt omdat de bovenlucht erg sterk wordt verwarmd.

Landelijk gezien zou het dan donderdag officieel een hittegolf kunnen worden, als de temperatuur dan ook boven de 30 graden komt. De kans op een onweersbui wordt volgende week ook steeds groter, maar het is moeilijk om te voorspellen waar deze buiten precies zullen gaan vallen.

De landelijke kans op een hittegolf lijkt groot, mede door de combinatie met de huidige extreem lange en droge warmtegolf.