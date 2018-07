De economie groeit: werkgevers zitten te springen om personeel

In een aantal sectoren zijn vacatures moeilijk in te vullen en dat kan leiden tot een tekort aan personeel. Een jaar geleden waren er tekorten in de techniek en de ICT, maar nu is het probleem veel breder. Werkgevers zoeken met name vakmensen. Van kraanmachinisten en vrachtwagenchauffeurs tot werknemers in de zorg of de horeca.

Werkgevers zoeken ook naar mogelijk wat ongewonere oplossingen om de vacatures toch in te vullen. Zo worden functie-eisen en arbeidsvoorwaarden aangepast. Omdat veel werkzoekenden niet een op een geschikt zijn voor openstaande vacatures is een opleiding door de werkgever noodzakelijk, en dit zou een oplossing kunnen zijn voor het tekort.