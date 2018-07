Brandweer in actie voor brand op strand bij de Smalle Ee

Bij het strand van de Smalle Ee stond woensdagavond een plastic picknicktafel in brand. Buurtbewoners zagen zwarte rookwolken en belden 112. De brandweer van Beetsterzwaag reed daarop uit. Om bij het vuur te komen moest echter eerst nog wel een ketting van een slagboom bij het strandje worden doorgeknipt.

Het vuur kon snel worden uitgemaakt. Bewoners hebben zes jongeren gezien bij de plaats waar de brand begon. Of zij wat met de brand te maken hebben is onduidelijk. Het strandje is 's avonds en 's nachts verboden gebied. De politie gaat de komende maanden extra controleren.