Zeearendspotters bij Suwâld beleven spannende tijden

Dat mag je niet missen, zeggen de liefhebbers, die de afgelopen dagen zeer actief zijn. Ze hebben zich met hun grote telelenzen genesteld bij Suwâld, aan het Prinses Margrietkanaal. Aan de andere kant van het water is het nest van de zeearenden. Het is niet te zien, maar de magie van wat zomaar kan gebeuren tussen het groen is er niet minder om.

"Komen hier iedere dag"

"Dit is het mooiste wat er is", zeggen Jappie Seinstra en zijn onafscheidelijke maat Lubbert Boersma. De grote zeearenden hebben ze gezien en gefotografeerd, de kleine nog niet. "Wij komen hier iedere dag en wachten soms uren. Wij praten en hebben het over vogels, maar soms zijn we ook gewoon stil."