Problemen met brug Burgum lijken nu voorbij

Het blijkt dat een sensor niet goed is afgesteld. Daardoor gaan de slagbomen niet weer open als de brug open is geweest. Die sensor wordt nu bijgesteld en volgens hoofdaannemer Piet van Krimpen is het probleem dan opgelost. ''Garanties kan ik niet geven, maar het is voor 99 procent zeker dat het nu is opgelost.''

De storing van de Burgumerdam zorgde de afgelopen maanden voor grote frustatie. Burgumers, automobilisten en hulpdiensten hebben er schoon genoeg van. Er is deze week nog overleg geweest om onder andere een noodscenario te bespreken. Zo zouden er mogelijk bussen worden ingezet om de mensen rondom Burgum te vervoeren, mocht de brug weer niet goed functioneren. Dat lijkt nu niet nodig, hoopt Willem de Boer van de provincie. "We zijn blij dat het nu is opgelost, als we de aannemer mogen geloven."