Nard Brandsma pakt met overwinning in IJlst klassementsleiding

Nard Brandsma uit Workum heeft woensdagavond het fierljeppen in IJlst bij de mannen gewonnen. Met een afstand van 20.24 meter bleef hij plaatsgenoot Ysbrand Galama (19.86) en Bauke de Jong uit Parrega (18.06) voor. Door de overwinning van Brandsma staat hij nu ook bovenaan in het klassement. Hij is Thewis Hobma uit Harlingen inmiddels voorbij.

Bij de vrouwen won Sigrid Bokma met 13.63 meter. Fardau van Akker ljepte verder bij de meisjes (14.65), maar moest na afloop met een brancard worden afgevoerd. Waarschijnlijk heeft ze haar knie verdraaid. De dit jaar oppermachtige Freark Kramer won bij de junioren met een mooie sprong van 19.47 meter. Wisse Broekstra pakte de overwinning bij de jongens met 16.63 meter.