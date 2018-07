Op verschillende plekken in de provincie is recentelijk blauwalg aangetroffen. Zo is er woensdag onder andere blauwalg gevonden in het zwemwater bij Eastermar, in de Oudegaasterbrekken en bij De Leijen bij Rottevalle. Ook bij De Swanneblom in Menaam zit de bacterie in het water.

Eerder werd ook al blauwalg aangetroffen op Terschelling en bij het Lauwersmeer. De bacterie kan zorgen voor huidirritatie en maagklachten.