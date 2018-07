SC Heerenveen speelt gelijk in oefenwedstrijd tegen FC Twente

In de eerste helft was Heerenveen wel beter zonder heel goed te spelen. De beste kansen waren voor Heerenveen. De grootste kans kwam door een verkeerde terugspeelbal van Twente-verdediger Peet Bijen, die de bal op de eigen paal schoot.

Openingstreffer

Na een paar wissels in de rust kwam Twente op 1-0. Heerenveenkeeper Trevor Doornbusch maakte een grote fout en Dylan George maakte na 51 minuten de 1-0. Twente wisselde na een dik uur bijna de volledige ploeg. Heerenveen was de tweede helft lang minder goed, maar zette in de eindfase nog wel aan. Mihajlovic maakte in de 81ste minuut de 1-1. Van Amersfoort raakte in de eindfase nog de paal.