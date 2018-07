De Reuzen zetten poppentheater in Fryslân weer op de kaart

Poppenspeler Haye Bijlstra raakte al op jonge leeftijd geïnspireerd door Boschma en hielp hem onder andere met Boschma's film 'Sjoch, dêr leit wat op'e dyk'. Bijlstra wilde net als Boschma beroepspoppenspeler worden, maar de tijd was te onzeker. Door naast het poppenspel ook te werken, kon Bijlstra zelf bepalen wat hij wel en niet deed en betaalde hij alles zelf. Zo had hij het in eigen hand en was hij niet afhankelijk van subsidies. Maar omdat Bijlstra in het Fries speelt en het publiek voor Fries poppenspel maar klein is, was het vaak veel werk voor wat het oplevert.

Het brak Bijlstra op en hij heeft zijn laatste voorstelling alweer zes jaar geleden gespeeld. Al is zijn liefde voor het poppenspel niet afgenomen. Met een voorstelling die in twee koffers past, hoopt Bijlstra binnenkort wel weer op pad te gaan om voor de Friese liefhebbers te spelen. "Spelen voor volwassenen, daar kan ik mijn eigen ei beter in kwijt. Het is nog mooier dan spelen voor kinderen. Kinderen gaan automatisch mee in de fantasie van de pop. Maar als grote mensen er emoties bij krijgen, dan is dat geweldig."

Marionetten

In de jaren '80 was er een grote vraag in Nederland naar marionettentheater. Maar niet veel kunstenaars konden zelf de marionetten maken en bespelen. Marionettenspelers Lucas Goudzwaard en Aad-Jan Coumou kwamen uit het westen van het land naar Fryslân toe, waar ze de afgelopen dertig jaar hebben gewoond en gespeeld. Maar doordat ze geen subsidie meer krijgen en de theaters daarom niet veel meer aan poppenspel doen, spelen ze bijna niet meer in Fryslân. De mannen vinden het jammer dat nu veel kinderen niet meer opgroeien met poppenspel. ''Dat is niet zo best! Het is toch jarenlang een traditie geweest dat kinderen verhalen zien waar figuren in bewegen. Magisch met die draadjes, want uit de verte zie je niet dat de poppen aan draadjes zitten en lijken ze echt te leven'', zegt Lucas Goudzwaard.

Ook al hebben de mannen geen werk meer in Fryslân, ze stoppen niet zomaar. Binnenkort verhuizen ze naar Frankrijk; in de rest van Europa is wel veel vraag naar marionettentheater. ''Nederlanders willen toch graag een groot spektakel en in het buitenland zijn ze tevreden met kleinschalig vakmanschap'', vindt Aad-Jan.