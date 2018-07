Natascha Ausma pakt zilver op EK met Nederlandse judoploeg

Judoka Natascha Ausma uit Lippenhuizen heeft met de Nederlandse judoploeg woensdag een zilveren medaille behaald. Dat gebeurde op het eerste EK voor landenteams in het Russische Jekaterinenburg. De Nederlandse judoka's verloren in de finale met 4-2 van Duitsland. Friezin Ausma won haar wedstrijd in de finale.

Nederland won op weg naar de finale van Azerbeidzjan (4-2), Roemenië (4-3) en Frankrijk (4-2). Dit onderdeel is op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio voor het eerst olympisch.