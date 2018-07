Jeroen van Heck: "Met een goed gevoel terug uit Thailand"

Hij bood zijn diensten aan en werd gevraagd om naar Thailand te komen. Daar werd hij direct aan het werk gezet. Met een dossier van een tekening op een A-4 papier en een ander stuk papier met een paar telefoonnummers ging hij aan de slag.

Al gauw werd duidelijk dat zijn eerst bedachte oplossing niet zou werken. "De ruimte in de grot was heel beperkt. Je kunt daar geen buis leggen." Met behulp van het thuisfront in Noordwolde bedacht hij een hevelsysteem: "Precies zoals je benzine uit een tank over kunt hevelen. Even zuigen en hop, het loopt."