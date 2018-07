Meerderheid Provinciale Staten akkoord met windpark Nij Hiddum-Houw

Nij Hiddum-Houw bestaat uit negen windturbines, die in totaal 36 megawatt kunnen opwekken. Het besluit past binnen de afspraken met het Rijk. Fryslân moet in 2020 530,5 megawatt aan windenergie opwekken. Vorige week werd al duidelijk dat het windpark in het IJsselmeer bij Makkum definitief doorgaat. Dat park zou 316 megawatt moeten opleveren. Dan blijft nog 178 megawatt over. Dat moet worden opgewekt met bestaande windturbines op het land.

Teleurstelling

Omwonenden van Nij Hiddum-Houw hebben teleurgesteld gereageerd op de besluitvorming in de Staten woensdag. Zij zijn om elf uur 's ochtends al vertrokken. De komst van de windturbines wordt gesteund door de collegepartijen CDA, VVD, FNP en SP. Ook de ChristenUnie heeft al gezegd akkoord te gaan met het laatste voorstel van gedeputeerde Klaas Kielstra.

Maatregels

Dat houdt in dat er lagere molens komen, een betere compensatieregeling voor de buurt en een zo optimaal mogelijke monitoring van gezondheidsklachten van omwonenden door GGD en RIVM. Er komt een meldpunt voor mensen die klachten krijgen door de molens. Verder zal gedeputeerde Kielstra bekijken of er iets aan de verlichting van de molens kan worden gedaan, zodat mensen daar minder last van zullen krijgen.