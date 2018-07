Verdachte van dode Hegemer bekent

Tot nu toe had de Jouster steeds ontkend dat hij iets met de zaak te maken had. Dat is nu veranderd, hij heeft nu aangegeven dat hij zichzelf moest verdedigen. Volgens zijn advocaat was de zaak al zo goed als rond, toen zijn cliënt met deze verklaring kwam.

De politie moet de verklaring nu nog nalopen. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig naar de sporen die zijn gevonden in de woning van het slachtoffer, op de hoek van de Molefinne en de Reidfinne in Heeg. Daar werd Hans Boschma op 6 februari dood aangetroffen.

Twee maanden later werden de Jouster en een 28 jarige Leeuwarder opgepakt. De Leeuwarder is intussen weer vrij, maar hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte. De Jouster blijft vastzitten. Een verzoek van zijn advocaat om hem voorlopig vrij te laten is afgewezen.

Geld zou motief zijn

Geld zou een motief kunnen zijn voor het doden van Boschma. Boschma beheerde de nalatenschap van de overleden vader van de Leeuwarder. De vader van de Leeuwarder en het slachtoffer waren neven. De Jouster wordt beschuldigd van 'moord in vereniging'. Hij zou het slachtoffer met een stropdas hebben gesmoord.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland in oktober. De officier houdt nog wel een slag om de arm, omdat nog niet bekend is wat er uit het aanvullend onderzoek komt.