SWF doet onderzoek naar behoefte aan nieuwe woningen

Door de financiële crisis kwam de woningbouw na 2008 bijna volledig stil te liggen. Nu zit de woningbouw juist weer in de lift. Vorig jaar was zelfs sprake van een explosieve groei. Toen zijn 195 kavels verkocht. Het aantal aanvragen voor nieuwe huizen is nu hoger dan wordt toegestaan door de provincie.

Daarom moet de gemeente kiezen en prioriteiten stellen, zegt wethouder Van Gent. De gemeente wil de komende maanden onderzoeken waar de meeste behoefte aan is. Daarvoor wordt een extern bureau ingeschakeld. De resultaten worden voor het einde van dit jaar verwacht en gepresenteerd aan de gemeenteraad.