Nieuwe speler voor SC Heerenveen: middenvelder Rodney Kongolo

Rodney Kongolo is geboren in Rotterdam en speelde tot 2014 bij de jeugd van Feyenoord. Op 16-jarige leeftijd stapte hij over naar Manchester City. Volgens technisch manager Gerry Hamstra wordt momenteel het papierwerk geregeld, daarna kan Kongolo aan de slag. Hij wordt omschreven als een goede allround middenvelder, die op diverse posities kan spelen.