Boeren moeten samenwerken om Fries roodbonte koeien te redden

Koeien van de toekomst

Sandra Woldring uit Haren was met haar man ook bij de bijeenkomst. Het echtpaar was veel in het nieuws, omdat er mogelijk sprake is dat ze door de nieuwe fosfaatregels de helft van hun dieren naar de slacht moeten brengen. Ze heeft het grootste aantal Fries roodbonte koeien van Nederland. Voor Woldring is de roodbonte koe de koe van de toekomst.

"De koe heeft een lange leeftijd, gebruikt weinig krachtvoer, is duurzaam en dat is wat er gevraagd wordt. Doordat de koe eigenlijk volledig van gras zonder kunstmest kan leven, is er ook een lage fosfaat." Dat is helemaal in de toekomst nodig met de veranderende fosfaatregels en de onduidelijkheid over hoe om te gaan met zeldzame rassen zoals de Fries roodbonte koeien. De boeren wilden een uitzonderingspositie voor hun koeienrassen in de fosfaatregeling, maar de minister zegt die niet te kunnen geven.