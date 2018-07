Provincie houdt zorgen over retailcentrum Leeuwarden bij Cambuurplannen

Dinsdag werd bekend dat de provincie vijf miljoen euro wil reserveren voor de ontwikkeling van het gebied. Dat na overleg met de gemeente Leeuwarden. Het kan niet zo zijn dat de detailhandel in het centrum onder druk komt te staan. Met De Centrale heeft de stad ook al een groot winkelgebied buiten het centrum van de stad.

Kielstra noemt het WTC-project wel 'bovenregionaal'. De vijf miljoen euro is een reservering. Kielstra denkt niet dat dit hele bedrag zal worden geïnvesteerd. Hij denkt dat dit 3,75 miljoen euro zal zijn. Na de zomervakantie komt het college van Gedeputeerde Staten met een uitgewerkt voorstel. Daarna zullen de Provinciale Statenleden daarover moeten stemmen.

Als ROC Friese Poort er toch uitstapt, dan is de 'toch al wankele financiering van het project' nog onzekerder volgens Kielstra . ROC Friese Poort wil voor 20 juli weten of er in 2021 sprake zal zijn van een nieuw Cambuurstadion.