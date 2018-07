Laas Pieter van Straten één wedstrijd geschorst

Van Straten kreeg op 1 juli bij het hoofdklasse kaatsen in Harlingen een rode kaart. Hij kaatste met een kaatswant zonder goed stempel. Alle kaatsers moeten met een want kaatsen die goedgekeurd is door de handschoencommissie van de kaatsbond. De commissie zag dat de kaatswant niet was goedgekeurd en gaf dat door aan scheidsrechter Marinus Grond. Die gaf toen een rode kaart.

Van Straten ging ervan uit dat zijn want goed was. Hij had de want dezelfde week opgehaald bij de wantenmaker Reinder Triemstra. In 2010 werd er voor de laatste keer een rode kaart in de hoofdklasse uitgedeeld aan Martijn Olijnsma.