Extreme ironing: Friezen beklimmen berg Olympus

Voor de mensen die niet weten wat het is: wat is Extreme Ironing?

"Extreme ironing is een extreme sport die al enkele tientallen jaren oud is. De bedoeling is dat je met een strijkplank en strijkijzer naar een extreme locatie gaat om daar te strijken. Dat hoeft niet op een berg, zoals we hebben gedaan, maar dat kan bijvoorbeeld ook onder het parachutespringen , als je onder water aan het duiken bent, of wat dan ook maar. Als het maar op een extreme locatie is."

Hoe is het idee ontstaan om hier aan mee te doen?

"Mijn kameraad liet me een afbeelding zien van iemand die aan 'extreme ironing' deed en ik was direct verkocht. Ik houd er wel van om écht dingen te ondernemen, in plaats van er alleen maar over te praten en te dromen. Hij ook, bleek. Na een week of twee had hij er meer over opgezocht en hebben we de vliegtickets geboekt. Hij wist namelijk wel een mooie locatie: de Olympus in Griekenland. Dat leek mij een prima idee!"

Hoe hebben jullie alles naar boven gekregen?

"Wij hebben het spul gehaald in Thessaloniki, na heel lang zoeken. Francis had de strijkplank tussen zijn rugzak en zijn rug in, ik had het strijkijzer op mijn tas gebonden. Het was vooral voor Francis een interessant stuk lopen naar boven. Ook omdat de paden soms flink krap waren. Soms zelfs met een afgrond of met bomen waar hij tegenaan kwam. Al had hij al gauw door hoe breed hij was, waardoor hij zich snel door de omgeving kon manoeuvreren."