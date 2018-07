Drukte voor Veiligheidsregio met vele zomerevenementen

Het is deze zomer 'code rood' voor de Veiligheidsregio, want het is heel druk met evenementen in Fryslân. Nu gebeurt er 's zomers al van alles in Fryslân, zoals het Skûtsjesilen of de Sneekweek. Maar in dit Culturele Hoofdstadjaar is het extra druk en vindt veel tegelijkertijd plaats.