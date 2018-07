Bolswarder jeugd krijgt weer een eigen plek

Het gebouw was tot november vorig jaar ook al in gebruik als jongerencentrum. Het moest dicht en nu wordt er een doorstart gemaakt. Dat is mede mogelijk gemaakt door de christelijke gemeente Het Keerpunt, dat het jongerencentrum eerder in de weekeinden huurde. Het Keerpunt miste de faciliteiten van het gebouw en heeft met de gemeente Súdwest-Fryslân om tafel gezeten.

Door de week wordt het nu een regulier jongerencentrum, in de weekeinden worden er door Het Keerpunt diensten voor jongeren gehouden. Het centrum wordt op 21 september geopend.