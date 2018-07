Wetterskip Fryslân: mogelijk komt er een beregeningsverbod voor grasland

Vanwege de droogte inspecteert Wetterskip Fryslân opnieuw de 600 kilometer aan kaden in het veengebied. In Lelystad voert Rijkswaterstaat woensdag landelijk crisisoverleg over de droogte en de gevolgen daarvan.

De negen waterschappen die water uit het IJsselmeer pompen, praten donderdag met elkaar over de gevolgen van de droogte. Het gaat om de aanvoer van water uit het IJsselmeer. Het meer wordt momenteel op peil gehouden door de aanvoer van water uit de grote rivieren. Maar die neemt door de aanhoudende droogte nu vlug af.

Om het meer op peil te houden wordt, zoals het nu lijkt, vanaf volgende week minder water de Friese boezem ingelaten. Om minder water te gebruiken, is een beregeningsverbod dan noodzakelijk, zegt Schaper. Het besluit daarover valt waarschijnlijk direct na komend weekend.