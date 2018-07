Politie Leeuwarden waarschuwt voor inbrekers

De politie in Leeuwarden waarschuwt voor inbrekers in de Vlietzone en in oud oost Leeuwarden. Volgens de politie is het opvallend dat er de afgelopen dagen meerdere inbraken zijn geweest. Inbrekers profiteren blijkbaar van het mooie weer. Bewoners laten veel vaker deuren open.

De politie heeft dinsdagavond een wapenstok in beslag genomen. Een man had bij een vechtpartij in de Theodorus Beekhuisstraat in Wirdum met het wapen gedreigd. Nadat de politie de vechtersbazen had gescheiden, is de man aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Een 48-jarige bewoner van de 4e Saskiadwarsstraat is aangehouden voor het veroorzaken van geluidsoverlast en het beledigen van de politie. Toen de agenten de man op de geluidsoverlast aanspraken, begon hij onmiddellijk te schelden. De Leeuwarder is meegenomen naar het bureau.

Een 19-jarige automobilist uit Leeuwarden is dinsdag aangehouden omdat hij geen rijbewijs had. De Leeuwarder werd op de Nijlânsdyk aan de kant gezet. Het was de tweede keer dat hij werd betrapt. Bij een derde overtreding is de man zijn auto kwijt. Een 42-jarige brommerrijder uit de stad werd dinsdagavond voor hetzelfde vergrijp aangehouden op de Bleeklaan.