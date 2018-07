Politiek Almere hard oer vertrek Jannewietske de Vries: "Een paar jaar zakkenvullen en weer verder"

Floriade-schip stuurloos

Voor de D66-fractie in Almere reden om voor donderdagavond een interpellatiedebat aan te vragen. ''Wat zijn de consequenties van haar vertrek voor de Floriade BV?'' wil de fractie weten. De PVV-fractie is een stuk harder in het oordeel. ''Raad van commissarissen en directeur laten zinkend Floriade-schip stuurloos achter. Een paar jaar zakkenvullen en weer verder. Almere draait op voor de kosten'', zegt de fractie.

Vorige week stapte de volledige raad van commissarissen van de Floriade op. Volgens de toezichthouders was hun opdracht door een koerswijziging in het beleid significant veranderd. Eerder al stapte wethouder Tjeerd Herrema op. Hij had namens de gemeente de Floriade in portefeuille.