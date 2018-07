Openluchtspel Rêdbâd speelt volgend jaar extra voorstellingen

Het openluchtspel is dit jaar acht keer gespeeld in juni en juli en was helemaal uitverkocht. Het werd opgevoerd in de theatertuin in Broeksterwâld.

Het stuk vertelt het levensverhaal van de Friese koning Redbad. Hij raakt bevriend met Hadegrim, de verteller van het verhaal. Het wordt zijn beste vriend, zijn bloedvriend. Samen beginnen ze plannen te maken om Fryslân groter, beter en sterker te maken.