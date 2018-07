Historisch torentje Blokhuispoort gaat naar nieuwbouwwijk

Het torentje werd ontworpen door architect Pierre Cuypers als onderdeel van het Sint-Fredericus Liefdesgesticht, dat in 1882 werd gebouwd. Nadat het eind jaren negentig voor 75.000 euro was gerestaureerd, werd het door woningbouwcorporatie Patrimonium geschonken aan de gemeente en kreeg het een plekje bij de Blokhuispoort.

Door de herinrichting van de Blokhuispoort is gekeken of het torentje op een andere locatie in de voormalige gevangenis kon staan, maar volgens burgemeester en wethouders was die mogelijkheid er niet. Een andere plaats in de Leeuwarder binnenstad is er volgens B en W ook niet, omdat er dan geen link is met de oorspronkelijke plaats van het bouwwerk.

Er wordt nu gekozen voor een plek in De Klamp. 'De plaatsing van het torentje voegt daar extra dimensie toe en legt een link met de bestaande stad, terwijl duidelijk is dat het een toevoeging is', schrijven burgemeester en wethouders in een toelichting. Doel is dat het torentje volgend jaar in De Klamp wordt geplaatst. Tot die tijd staat het in de opslag.