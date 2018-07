Basisscholen hebben tekort aan personeel

Basisscholen moeten zich flink inspannen om na de vakantie genoeg mensen voor de klas te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de PO-Raad. Dat is de landelijke brancheorganisatie voor het basisonderwijs. Op sommige plaatsen in het land zijn scholen, die nu nog niet weten of de kinderen over zes weken wel een meester of juf hebben. Landelijk zou het gaan om een tekort van bijna 1300 leerkrachten. Schoolbestuurders maken zich grote zorgen.