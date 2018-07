Komst Reaper-drones naar Leeuwarder vliegbasis beklonken

De aangekondigde komst van vier Reaper-drones naar de vliegbasis van Leeuwarden is dinsdag officieel overeengekomen. Defensie heeft een overeenkomst getekend met de Verenigde Staten over de aanschaf van de vier MQ-9 Reapers. Dat gebeurde bij de Farnborough International Airshow in Engeland.

Volgens Defensie levert de komst van de Reaper-drones ruim 150 banen op. De drones zijn vanaf 2020 inzetbaar voor verkenningsvluchten.