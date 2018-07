Hoe zit het met windmolenpark Nij Hiddum-Houw?

Na jaren van discussie is het woensdag zover: de politiek neemt een definitief besluit over de komst van negen mega-windmolens bij de kop van de Afsluitdijk, windpark Nij Hiddum-Houw. Drie weken geleden zou er al een besluit vallen, maar dat werd toen uitgesteld om een aantal zaken nog eens goed tegen het licht te houden. Tegenstanders zeggen dat de komst van deze windmolens schadelijk is voor hun gezondheid en woongenot.

Hoe zit het precies met al die windmolens en de argumenten van voor- en tegenstanders? Wij stelden de belangrijkste vragen aan ons politiek verslaggever Andries Bakker.