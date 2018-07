Positief gevoel gedeputeerde De Rouwe na bezoek aan Tour de France

Afgelopen vrijdag en zaterdag was hij met politicus en wielerbestuurder Joop Atsma op bezoek bij de ronde. Doel was uiteraard de Friese lobby onder de aandacht van de wielerbestuurders van de grote ronden te brengen.

Giro en de Vuelta

Directeur Christian Prudhomme is een grote fan van de Elfstedentocht, zegt De Rouwe. De komende tijd wil De Rouwe ook de beide andere grote ronden, de Giro d'Italia en de Vuelta in Spanje, bezoeken.

Naar Fryslân

In de komende vijf of zes jaar wil hij een van deze ronden naar Fryslân halen. Een etappe langs de elf steden of een tijdrit op de Afsluitdijk zijn voor hem de mooiste opties.